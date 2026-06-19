الذهب يتجه لثالث خسارة أسبوعية بفعل قوة الدولار وإشارات التشديد النقدي

شفق نيوز - أربيل

سجلت أسعار الذهب تراجعاً طفيفاً، اليوم الجمعة، لتتجه نحو تسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، بضغط من ارتفاع مستويات الدولار، والإشارات المائلة إلى التشديد النقدي الصادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، مما أثر سلباً على جاذبة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 4189.26 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:43 بتوقيت غرينتش، في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب/أغسطس بنسبة 0.9% لتستقر عند 4207.80 دولاراً. واستقر الدولار قرب أعلى مستوى له في عام، مما زاد من تكلفة المعدن الثمين المسعر بالعملة الأمريكية للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.

وتزامن هذا التراجع مع انحسار المخاوف الأمنية في أسواق المال؛ إثر إبحار ناقلات النفط مجدداً عبر مضيق هرمز، وإعلان الولايات المتحدة رفع حصارها عن الموانئ الإيرانية أمس الخميس، مع دخول اتفاق السلام المؤقت حيز التنفيذ، على الرغم من بقاء الملفات الشائكة بين البلدين دون حلول جذرية.

ومع تراجع حدة الصراع المباشر، برزت إلى السطح الضغوط التضخمية الناجمة عن حرب الأشهر الماضية، والتي بلغت مستويات مرتفعة للغاية باتت تُجبر البنوك المركزية حول العالم على التحرك. وقام عدد متزايد من هذه البنوك، وعلى رأسها المركزي الأمريكي، إما برفع فعلي لتكاليف الاقتراض أو التلميح باتخاذ خطوات وشيكة لكبح جماح الأسعار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 65.32 دولاراً للأوقية، في حين تراجع البلاتين بنسبة 0.9% ليسجل 1680.87 دولاراً، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.5% ليصل إلى 1272 دولاراً.