الذهب يتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية في 6 أسابيع وسط تصعيد التوترات الإقليمية

شفق نيوز - أربيل

يتجه الذهب لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ستة أسابيع اليوم الجمعة، إذ أدى تصاعد الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط، ​مما زاد من الضغوط التضخمية وعزز احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

‌وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 3988.20 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0313 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ أول يوليو تموز. واستقرت العقود ​الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب عند 3992 دولاراً.

ومع ذلك، فقد المعدن ​الأصفر 3.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر انخفاض له منذ ⁠مطلع يونيو حزيران، إذ تجاوز الأثر الناجم عن التوتر في الشرق الأوسط ​تأثير الدعم الذي قدمته أرقام التضخم الأمريكية لشهر يونيو حزيران والتي صدرت هذا ​الأسبوع وجاءت أدنى من المتوقع.

وقال تيم واترر كبير محللي السوق في كي.سي.إم تريد "حتى مع رقمي مؤشري أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين المعتدلين، فإن ارتفاع أسعار النفط هذا الأسبوع يعني أن المتداولين لم ​يتمكنوا ببساطة من الاحتفال بأرقام التضخم الأقل".

وتابع "لا تزال المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط ​قائمة، وتمثل المخاوف حيال التضخم والعائدات القوى المهيمنة التي تعيق ارتفاع الذهب".

وتبادلت إيران والولايات المتحدة ‌الضربات ⁠المكثفة أمس الخميس في تصعيد مستمر منذ أسبوع أدى إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بشكل كبير.

وقفزت أسعار النفط بنحو 12 بالمئة منذ بداية الأسبوع بسبب محدودية تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، وطلبت طهران ​من الحوثيين في اليمن ​الاستعداد لإغلاق طريق ⁠التصدير عبر البحر الأحمر.

ويهدد الارتفاع الحاد في أسعار النفط بإثارة المخاوف حيال التضخم مجددا وزيادة احتمال رفع أسعار الفائدة. ​وعادة ما يواجه الذهب، الذي لا يدر عائدا، صعوبات في ​ظل ارتفاع ⁠أسعار الفائدة، إذ ينجذب المستثمرون نحو الأصول التي تتيح عوائد أفضل.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا احتمالا نسبته 73 بالمئة لرفع أسعار ⁠الفائدة ​في ديسمبر كانون الأول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت ​الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 55.22 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1605.62 دولارات، وتراجع البلاديوم 0.4 ​بالمئة إلى 1244.86 دولاراً. وتتجه المعادن الثلاثة نحو تسجيل خسارة أسبوعية.