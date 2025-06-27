الذهب يتجه لتكبد ثاني خسارة اسبوعية مع تأثر الأسعار بالدولار

شفق نيوز- أربيل

انخفضت أسعار الذهب، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، متجهة نحو تكبد ثاني خسارة أسبوعية مع تأثر الأسعار بارتفاع طفيف في الدولار ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، في حين تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية بحثا عن مؤشرات على مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3313.23 دولاراً للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة الـ 0234 بتوقيت غرينتش. وتراجع سعر المعدن الأصفر 1.7 بالمئة هذا الأسبوع.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 3325.70 دولاراً.

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال برايان لان المدير الإداري لدى جولد سيلفر سنترال في سنغافورة، إن انخفاض هذا الأسبوع يرجع إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مضيفا أن الأسعار تتماسك مع ميل طفيف نحو الانخفاض ومن المرجح أن تبقى حول مستوياتها الراهنة.

ومع دخول وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، سعى الإيرانيون والإسرائيليون إلى استئناف الحياة الطبيعية بعد المواجهة التي استمرت 12 يوما وكانت الأعنف على الإطلاق بين الخصمين اللدودين.

ويترقب المستثمرون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت غرينتش سعيا لمزيد من الوضوح بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم زيادة شهرية 0.1 بالمئة وسنوية 2.6 بالمئة.

وتتوقع الأسواق حاليا خفض أسعار الفائدة بمقدار 63 نقطة أساس هذا العام، بدءا من سبتمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.63 دولاراً للأونصة، وتراجع البلاتين 1.8 بالمئة إلى 1391.28 دولاراً بعدما سجل أعلى مستوى في نحو 11 عاما، في حين زاد البلاديوم 1.4 بالمئة مسجلا أعلى مستوى منذ أكتوبر 2024 عند 1147.78 دولاراً.