الذهب يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي خلال أربعة أسابيع

شفق نيوز/ تتجه أسعار الذهب صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع بعد صعود الدولار، لكنها ظلت مستقرة، يوم الجمعة، مع ترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية لقياس احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في أوائل مارس آذار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2030.09 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش. لكن المعدن الأصفر انخفض نحو 2% منذ بداية الأسبوع. واستقر الذهب في العقود الأميركية الآجلة عند 2046.50 دولاراً.

وصعد الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2135.40 دولارا يوم الاثنين بفعل رهانات مرتفعة على خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قبل أن يهبط أكثر من 100 دولار بسبب عدم اليقين بشأن توقيت الخفض.

وكان مؤشر الدولار (.DXY) في طريقه لوقف سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وأشارت بيانات هذا الأسبوع إلى أن سوق العمل الأمريكي يفقد زخمه تدريجياً حيث يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى كبح الطلب في الاقتصاد الأوسع.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، والذي من شأنه أن يظهر أن أصحاب العمل أضافوا 180 ألف وظيفة الشهر الماضي. (USNFAR=ECI)

وأظهرت أداة FedWatch من CME أن الأسواق تتوقع فرصة بنسبة 59٪ لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن، لكن استطلاع أجرته رويترز أظهر أن أسعار الفائدة دون تغيير حتى يوليو على الأقل.