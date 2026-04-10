الذهب يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية ثالثة رغم قوة الدولار

شفق نيوز- متابعة

تتجه أسعار الذهب، يوم الجمعة، لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، رغم الضغوط الناتجة عن قوة الدولار.

وبحسب وكالة رويترز، فإن المعدن الأصفر يواصل الحفاظ على مكاسبه في ظل ترقب الأسواق لسياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي قد تميل نحو التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.

ويُعد الذهب ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين، ما يعزز الطلب عليه مع استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، خاصة في الشرق الأوسط.

في المقابل، يحد ارتفاع الدولار من مكاسب الذهب، إذ يجعل شراءه أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.

ويراقب المستثمرون عن كثب بيانات الاقتصاد الأميركي المقبلة، لما لها من تأثير مباشر على توجهات السياسة النقدية وحركة أسعار الذهب عالمياً.