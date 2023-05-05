الذهب يتجه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية في قرابة شهرين

استقرت أسعار الذهب الجمعة لكنها تتجه صوب تسجيل أكبر زيادة أسبوعية في قرابة شهرين، إذ عززت آمال وقف رفع الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة ومخاوف القطاع المصرفي شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي يعد من أصول الملاذ الآمن.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 3.75 بالمئة، بما يتفق مع التوقعات، في زيادة هي السابعة على التوالي منذ العام الماضي، بهدف السيطرة على التضخم.

وأبقى البنك خياراته مفتوحة بشأن التحركات المستقبلية، مع استمرار معركته لمكافحة التضخم المرتفع في منطقة اليورو.

ويتجه مؤشر الدولار نحو تكبد خسارة أسبوعية، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون إعلان بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش.

بحلول الساعة 0039 بتوقيت غرينتش لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في التعاملات الفورية وسجل 2048.81 دولار للأونصة، لكنه ارتفع بنحو ثلاثة بالمئة خلال الأسبوع، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2057.10 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 26 دولارا للأونصة، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1042.15 دولار للأونصة، ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1456.73 دولار للأونصة.