الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ 2008 بفعل توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، اليوم الثلاثاء، لتتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري لها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008، مع تصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمواجهة التضخم، ما قلص جاذبية المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% إلى 3956.92 دولاراً للأونصة، مسجلاً خسارة شهرية بلغت 12.7%، في رابع تراجع شهري على التوالي. كما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 1.7% إلى 3969.30 دولاراً للأونصة.

ويتجه الذهب أيضاً لتسجيل أول خسارة فصلية منذ عام 2024، وأكبر انخفاض ربع سنوي منذ الربع الثاني من عام 2013.

وقال المحلل في شركة Marex، إدوارد مير، إن "ارتفاع التضخم، وتوقعات زيادة أسعار الفائدة، وقوة الدولار، كلها عوامل تضغط على الذهب وتتغلب على العوامل الداعمة له".

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 2% إلى 57.13 دولاراً للأونصة، والبلاتين بنسبة 1.1% إلى 1557.21 دولاراً، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1208.17 دولاراً، وتتجه جميعها لتسجيل خسائر شهرية وربع سنوية.