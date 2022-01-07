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الذهب يتجه لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أواخر نوفمبر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-07T06:55:02+0000
الذهب يتجه لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أواخر نوفمبر

شفق نيوز/ استقر الذهب يوم الجمعة قبيل بيانات وظائف أمريكية من المقرر أن تصدر يوم الجمعة لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني تحت ضغط ارتفاع عوائد السندات فيما يتأهب المتعاملون لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة في وقت أقرب.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1790.90 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0341 بتوقيت جرينتش، بعد تراجع لجلستين، وقلص بذلك هبوطه الأسبوعي إلى نحو اثنين بالمئة، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1792.60 دولاراً.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس "من الواضح أن احتمال محاولة (مجلس الاحتياطي) الاتحادي السيطرة على ارتفاع التضخم يرفع العوائد"، مضيفا أن المعدن النفيس يخسر بعض الإقبال على هذا الأساس.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ مارس آذار 2021 وهو ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

ويعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغيرا يذكر في المعاملات الفورية لتستقر عند 22.14 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 966.50 دولارا للأوقية، في حين هبط البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1872.02 دولارا للأوقية.

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