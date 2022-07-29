الذهب يتجه لتسجيل أفضل أسبوع في 5 أشهر مع ضعف الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة إذ واصل الدولار وعوائد السندات التراجع في أعقاب البيانات الاقتصادية الأمريكية مما يجعل المعدن الأصفر متجها لتسجيل أفضل أسبوع في ما يقرب من خمسة أشهر.

فبحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1766.08 دولاراً للأوقية (الأونصة). وصعد حوالي 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع، في أفضل أداء منذ أوائل مارس آذار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1780.70 دولاراً.

وقال جيفري هالي كبير المحللين لدى أواندا إن الذهب لا يزال مرتبطا عكسيا بالدولار والعوائد وإن انخفاضهم في الآونة الأخيرة قدم له بعض الدعم هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من الأداء الأسبوعي الجيد للذهب، فإنه لا يزال متجها لتسجيل الهبوط الشهري الرابع على التوالي، وهي أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.

وظل الدولار معظم يوليو تموز يحوم حول أعلى مستوياته في 20 عاما، مما أدى إلى تقويض الطلب على الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية بين حائزي العملات الأخرى.

ومما أثر أيضا على أسعار الذهب تبني البنوك المركزية الكبرى نهجا صارما من رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية في محاولتها مكافحة التضخم، فضلا عن الأداء القوي لعائدات الخزانة الأمريكية في وقت سابق من يوليو تموز.

وتزيد أسعار الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. ولكن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات تراجعت يوم الجمعة.

وانكمش الاقتصاد الأمريكي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، الأمر الذي زاد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي، مما ساهم في قفزة تزيد على واحد بالمئة في أسعار الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 20.18 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 901.08 دولاراً.

وهبط البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 2046.16 دولاراً، لكنه ارتفع بنحو 5.8 بالمئة هذا الشهر، وهو أفضل أداء له منذ فبراير شباط.

رويترز