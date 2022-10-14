الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد الخزانة الأمريكية، غير أن التوقعات المتزايدة برفع كبير آخر في أسعار الفائدة الأمريكية أبقت المعدن النفيس في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1668.46 دولار للأوقية، الساعة 0402 بتوقيت جرينتش. وانخفضت الأسعار بنسبة 1.6 بالمئة حتى الآن خلال الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1666.80 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. وفي غضون ذلك، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من ذروة 14 عاما التي لامستها يوم الخميس.

وأظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر أيلول، مع صعود الإيجارات بأكبر قدر منذ عام 1990 وارتفاع تكلفة المواد الغذائية أيضا، ليقفز مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 6.6 بالمئة على أساس سنوي.

ويتوقع المتعاملون إلى حد بعيد أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في ختام اجتماعه في 1-2 نوفمبر تشرين الثاني.

ويُنظر إلى الذهب تقليديا على أنه أداة تحوط ضد التضخم والاضطراب الاقتصادي، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم قد قلل من جاذبية المعدن النفيس لأنه لا يحقق عائدا ثابتا.

وارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.6 بالمئة إلى 18.98 دولار للأوقية وتتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ أغسطس آب.

وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 900.49 دولار والبلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2125.50 دولار. ويتجه كل منهما صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

رويترز