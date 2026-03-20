الذهب يتجه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثالث ​على التوالي تحت ضغط من قوة الدولار ‌وميل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للتشديد النقدي والذي أضعف الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وزاد ​الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى ​4657.50 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 0112 بتوقيت جرينتش. ⁠وهبط المعدن النفيس بأكثر من سبعة بالمئة ​منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة ​للذهب تسليم أبريل نيسان 1.1 بالمئة إلى 4657.90 دولارا.

وزاد الدولار مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أعلى تكلفة لحائزي ​العملات الأخرى.

ويؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى استمرار ارتفاع ​أسعار النفط الخام مما يفاقم الضغوط التضخمية من خلال رفع ‌تكاليف ⁠النقل والتصنيع. وعادة ما يعزز ارتفاع التضخم من جاذبية الذهب كأداة للتحوط، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الطلب على الأصول التي لا تدر ​عوائد.

وأبقت معظم ​البنوك المركزية ⁠في الأسواق المتقدمة الرئيسية أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، لكنها أشارت ​إلى استعدادها لمزيد من التشديد إذا ​استمرت صدمة ⁠التضخم الناجمة عن أسعار الطاقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى ⁠73 ​دولارا للأوقية.

وصعد سعر البلاتين ​في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1972.80 دولارا. وارتفع البلاديوم 0.4 ​بالمئة إلى 1452.21 دولارا.