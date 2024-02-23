الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع ضعف الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة وتتجه نحو تحقيق أول ارتفاع أسبوعي في ثلاثة أسابيع، مع صعود العملة الأمريكية الأضعف على نطاق واسع. وعزز الدولار والتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط جاذبية السبائك.

وبحلول الساعة 0411 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.1 بالمئة إلى 2025.7 دولارا للأوقية (الأونصة)، وزاد 0.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع. نحن. وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2035.3 دولارا للأوقية.

وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط مع إعلان الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن مسؤوليتهم عن هجوم على سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة، واستهدف ميناء ومنتجع إيلات الإسرائيلي بصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار.

في هذه الأثناء، يتجه مؤشر الدولار (.DXY)، الذي يفتح علامة تبويب جديدة، نحو أول انخفاض أسبوعي له منذ ما يقرب من شهرين، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.

ومع ذلك، فإن البيانات الأخيرة التي أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بشكل أعلى من المتوقع كانت قوية. بددت أسعار المستهلكين والمنتجين الآمال في خفض مبكر لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وأبقت مكاسب السبائك تحت السيطرة.

وتتوقع الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 62% لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في يونيو، وفقًا لأداة مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي من بورصة شيكاغو التجارية، وتفتح علامة تبويب جديدة. ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا.

ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.4% إلى 898.05 دولارا للأوقية، ونزل البلاديوم 0.2% إلى 965.69 دولارا. وربحت الفضة 0.2% إلى 22.78 دولارا للأوقية، لكنها انخفضت 2.6% منذ بداية الأسبوع.