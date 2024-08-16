الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بفضل رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بفضل التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية، بينما ينتظر المتداولون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المقرر الأسبوع المقبل للحصول على إشارات حول حجم الخفض.

وتراجع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 2450.91 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0320 بتوقيت جرينتش، وصعدت الأسعار نحو واحد بالمئة هذا الأسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2488.50 دولارا.

وتتوقع الأسواق فرصة بنسبة 75% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل وفرصة بنسبة 25% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس، حسبما أظهرت أداة CME FedWatch، التي تفتح علامة تبويب جديدة. تم تقسيم المتداولين بالتساوي في بداية الأسبوع بين خياري التخفيض.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو يوم الأربعاء، وسيتحدث باول عن التوقعات الاقتصادية الأمريكية يوم الجمعة المقبل في ندوة جاكسون هول.

وفي مكان آخر، تجري في الدوحة جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار في غزة، حيث أبلغت السلطات الصحية الفلسطينية عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص وتكثيف الضغوط لإنهاء الحرب.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 28.16 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 951.95 دولارا ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 942.64 دولارا. وكانت جميع المعادن تستعد لتحقيق مكاسب أسبوعية.