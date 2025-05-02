الذهب يتجه لتحقيق خسارة اسبوعية بأكثر من 2%

شفق نيوز/ اتجه سعر الذهب لتسجيل أول خسارة أسبوعية متتالية هذا العام، حيث عادت شهية المخاطرة إلى وول ستريت بفضل أرباح شركات التكنولوجيا القوية، وقام المتداولون بتقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام بعد بيانات النشاط الصناعي.

تم تداول الذهب دون تغيير يذكر بالقرب من 3240 دولاراً للأونصة، مما يجعل الخسائر هذا الأسبوع تزيد عن 2%، بعد تقرير أظهر انكماش نشاط التصنيع الأميركي في أبريل بوتيرة أعلى قليلاً من التوقعات.

قلصت الأسواق توقعاتها بشأن حجم مسار التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي هذا العام، مع تسعير تخفيض ربع نقطة مئوية بالكامل في يوليو. تميل أسعار الفائدة والعائدات الأعلى إلى الضغط على الذهب الذي لا يدر فائدة.

في مكان آخر، تلاشت جاذبية المعدن الثمين كملاذ آمن، حيث كانت الأرباح تدفع التفاؤل في الأسواق جنباً إلى جنب مع التقدم المحتمل في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى.

ومع ذلك، أكدت نتائج الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا يوم الخميس، مثل "أبل"، و"أمازون"، المخاوف بشأن المستقبل، حيث تتوقع كلا الشركتين مناخ أعمال أصعب في الأشهر القادمة بسبب تصاعد تكاليف الرسوم الجمركية.

تأثير الرسوم الجمركية

لا يزال المستثمرون يقيّمون تأثيرات أجندة الرسوم الجمركية المتطورة بسرعة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي أربكت الأسواق العالمية. وقال نائب الرئيس جي دي فانس إن اتفاقاً تجارياً مع الهند سيكون "من بين" أولى الاتفاقات، وأضاف أن المفاوضات جارية أيضاً مع اليابان وكوريا الجنوبية و "الأصدقاء في أوروبا".

على الرغم من موجة البيع الحادة هذا الأسبوع، ارتفع الذهب بنسبة حوالي 25% مقارنة ببداية العام الحالي، وحقق رقماً قياسياً فوق 3500 دولار الأسبوع الماضي قبل أن يتراجع قليلاً بسبب ظهور مؤشرات على أن الارتفاع كان مبالغاً فيه. دفع هذا الارتفاع المستثمرين إلى اللجوء إلى المعدن كملاذ آمن، وسط مخاوف متزايدة من أن السياسات غير التقليدية من البيت الأبيض قد تؤدي إلى تباطؤ عالمي.

دعّم طلب المضاربين في الصين وشراء البنوك المركزية أيضاً المكاسب، كما سيأخذ المتداولون في اعتبارهم تقرير الوظائف الأميركي المقرر صدوره يوم الجمعة، كآخر جزء من البيانات الهامة هذا الأسبوع.

وسجل سعر الذهب الفوري تغييراً طفيفاً حيث بلغ 3242.97 دولارا للأونصة في الساعة 8:23 صباحاً بتوقيت سنغافورة، وقد انخفض بنسبة 2.3% خلال الأسبوع الجاري.

وكان مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري ثابتاً، بعد مكاسب بنسبة 0.5% في الجلسة السابقة. كما كانت أسعار البلاتين ثابتة، بينما ارتفع سعر كل من الفضة والبلاديوم.