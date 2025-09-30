الذهب يتجاوز 760 ألف دينار في بغداد و780 ألفاً بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 766 الف دينار، وسعر الشراء 762 الف دينار، فيما سجلت اسعار امس الاثنين 760 الف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 736 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 732 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 765 ألف دينار و775 ألفاً، أما بيع مثقال الذهب العراقي فتراوح بين 735 الفا و745 الف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ عيار 22 بيع 820 الف دينار، وعيار 21 بيع 782 ألف دينار، وعيار 18 بيع 670 الف دينار.