الذهب يتجاوز 3100 دولار بفعل الرسوم الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، فوق 3100 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى حيث دفعت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتداعيات الاقتصادية المحتملة، إلى جانب المخاوف الجيوسياسية، موجة جديدة من الاستثمارات في الأصول الآمنة.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3106.50 دولار للأوقية.

ووصلت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية متعددة، حيث ارتفعت بنسبة تزيد عن 18% حتى الآن هذا العام - مستفيدة من مكانتها كوسيلة للتحوط ضد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اخترق الذهب المستوى النفسي 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى - وهو إنجاز مهم يقول الخبراء إنه يعكس المخاوف المتزايدة بشأن عدم الاستقرار الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية والتضخم.

ودفع ارتفاع أسعار السبائك العديد من البنوك إلى زيادة توقعاتها لأسعار الذهب هذا العام.

في الوقت الحالي، ازدادت جاذبية الذهب كملاذ آمن وتحوط من التضخم في ظل هذه المخاوف الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.

ويبقى التفاؤل بشأن آفاق الذهب في ظل استمرار الاحتكاكات التجارية العالمية وعدم اليقين، وفقًا لمحللين في OCBC.

ومنذ توليه منصبه، طرح ترامب خططًا لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة بهدف حماية الصناعات الأمريكية وخفض العجز التجاري، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع غيار السيارات المستوردة، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة 10% على جميع الواردات من الصين. ويعتزم الإعلان عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية المتبادلة في 2 أبريل/نيسان.

وقال إدوارد ماير، مستشار شركة ماريكس: "ستستمر قضايا الرسوم الجمركية في دفع أسعار (الذهب) إلى الارتفاع حتى يتم التوصل إلى حل نهائي لحملة "العين بالعين".

ويقول المحللون والبنوك الاستثمارية إن عوامل إضافية، مثل الطلب القوي من البنوك المركزية وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، سوف تستمر أيضاً في دعم الارتفاع المذهل للذهب هذا العام.