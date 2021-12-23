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الذهب يتجاوز 1800 دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-23T19:45:31+0000
الذهب يتجاوز 1800 دولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في تعاملات محدودة في نهاية العام، وتتجه لتسجيل ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة، إلى 1809.70 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:35 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة، إلى 1808 دولارات.

وارتفع سعر الذهب، مدعوما بضعف الدولار، بنسبة ستة في المئة في أسبوع عطلة عيد الميلاد فيما قد يصبح ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

وقال المدير في "إير جايد" لاستشارات الشركات، مايكل لانغفورد، إن التداول المحدود والشراء بسبب عيد الميلاد يبقيان الذهب فوق مستوى 1800 دولار.

وارتفعت أسعار الأسهم العالمية وعائدات السندات والعملات عالية المخاطر اليوم الخميس مع تنامي ثقة المستثمرين بدعم مؤشرات على المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا ربما يكون أخف حدة مما كان يُخشى من قبل، إضافة إلى صدور بيانات اقتصادية أمريكية قوية.

وتعافى مؤشر الدولار قليلا لكنه ظل قرب أدنى مستوياته في أسبوع أمام العملات التي تنطوي على مخاطر أكبر مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي عملات غير الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 في المئة إلى 22.91 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 في المئة إلى 965.28 دولارا، وزاد البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1886.95 دولارا، مرتفعا بنحو ستة في المئة خلال الأسبوع.

رويترز

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