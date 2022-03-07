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الذهب يتجاوز حاجز 2000 دولار لأول مرة منذ عام ونصف

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-07T05:00:21+0000
الذهب يتجاوز حاجز 2000 دولار لأول مرة منذ عام ونصف

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إلى مستوى 2000 دولار امريكي لأول مرة منذ عام ونصف، حيث هرع المستثمرون إلى أمان المعدن في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية المتصاعدة، في حين أدت المخاوف من تعطل الإمدادات إلى ارتفاع البلاديوم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.9٪ إلى 1،986.83 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته منذ 19 أغسطس/ اب 2021 عند 2000.69 دولار في وقت سابق من اليوم.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 1995.00 دولاراً.

وصعد البلاديوم 4.3 بالمئة إلى 3130.16 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3172.22 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.4٪ لتصل إلى 25.76 دولارًا للأونصة، بينما قفز البلاتين بنسبة 2٪ إلى 1143.47 دولارًا.

 

 

 

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