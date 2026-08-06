الذهب يبلغ أعلى مستوى في 7 أسابيع مع تنامي آمال إعادة فتح مضيق هرمز

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، مواصلة مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي، بدعم من تراجع أسعار النفط وضعف الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط تزايد التفاؤل بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 4285.84 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 18 يونيو/حزيران، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.9% إلى 4345.80 دولاراً للأونصة.

وجاءت المكاسب بعد تزايد الآمال بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة سلطنة عُمان، وهو ما عزز التوقعات بانخفاض أسعار النفط وتراجع الضغوط التضخمية، الأمر الذي يدعم الذهب في ظل انخفاض توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

كما يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم غدٍ الجمعة، وسط توقعات بأن تؤثر نتائجه في مسار السياسة النقدية الأمريكية وتحركات أسعار الذهب.