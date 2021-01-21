الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوعين بفعل تراجع الدولار

شفق نيوز/ صعد الذهب يوم الخميس، إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين مع تراجع الدولار، بفعل آمال بشأن المزيد من التحفيز بعد تولي الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن السلطة، وإن كانت بعض عمليات جني الأرباح حدت من مكاسب المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1870.80 دولار للأونصة بعدما سجل أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير كانون الثاني عند 1874.50 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة. وربح الذهب 1.7% أمس الأربعاء.

هذا وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.3% إلى 1871.70 دولار للأونصة.

ويركز السوق على خطة بايدن للتحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار إذ يتأهب لبدء التعامل مع جائحة كوفيد - 19 التي أودت بحياة ما يربو على 400 ألف أمريكي وقلبت أكبر اقتصاد عالمي رأسا على عقب. ويُعتبر الذهب تحوطاً ضد التضخم الذي قد ينتج عن إجراءات التحفيز.

هذا وتراجع مؤشر الدولار 0.2% مقابل عملات منافسة، كما تماسك العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشرة أعوام عند أقل من أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي بلغه في الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.3% إلى 25.87 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 0.1% إلى 1108.28 دولار للأونصة. وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2381.15 دولار للأونصة.