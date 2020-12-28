الذهب يبلغ ذروة أسبوع ابتهاجا بإقرار الحزمة الأميركية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، بما يصل إلى 1.3 بالمئة في ظل ترحيب المستثمرين بتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حزمة مساعدة متضرري الجائحة التي طال انتظارها، فضلا عن الدعم الإضافي الذي قدمه هبوط الدولار

ومع اغلاق بورصة اليابان، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7 بالمئة إلى 1888.84 دولارا للأونصة بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له في أسبوع عند 1900.04 دولارات.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.5 بالمئة لتصل إلى 1893.20 دولاراً.

ووقع ترامب أمس الأحد حزمة مساعدة وإنفاق حكومي بقيمة إجمالية 2.3 تريليونات دولار، مما يجدد إعانة البطالة لملايين الأمريكيين ويمنع إغلاقاً جزئياً للحكومة الاتحادية.

وارتفعت الفضة 2.2 بالمئة إلى 26.42 دولاراً للأونصة، بعد بلوغها أعلى سعر في أسبوع عند 26.75 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، وتقدم البلاتين واحدا بالمئة إلى 1033.52 دولاراً وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة مسجلا 2353.84 دولاراً للأونصة