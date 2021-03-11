الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، بعد أن تسببت بيانات أضعف للتضخم في الولايات المتحدة في توقف تقدم عوائد الخزانة والدولار.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1733.46 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:46 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثالث من آذار عند 1734.55 دولارا في وقت سابق.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1732.20 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.5 بالمئة إلى 26.30 دولارا للأوقية. ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2303.11 دولارا، بينما ربح البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1216.32 دولارا.