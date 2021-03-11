الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، بعد أن تسببت بيانات أضعف للتضخم في الولايات المتحدة في توقف تقدم عوائد الخزانة والدولار.
وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1733.46 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:46 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثالث من آذار عند 1734.55 دولارا في وقت سابق.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1732.20 دولارا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.5 بالمئة إلى 26.30 دولارا للأوقية. ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2303.11 دولارا، بينما ربح البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1216.32 دولارا.