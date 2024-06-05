الذهب يبرق وأسعاره ترتفع 4 دولارات مع تراجع عوائد السندات الأميركية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب نحو 4 دولارات خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة.

وظل المعدن النفيس عالقًا في نطاق محدود مع انتظار المستثمرين مزيدًا من البيانات الأميركية لقياس الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية

بحلول الساعة 6:29 صباحًا بتوقيت غرينتش ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب، تسليم أغسطس/آب 2024، بنسبة 0.17%، ما يعادل 3.9 دولارًا، لتصل إلى 2351.3 دولارًا للأوقية.

وزادت عقود التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.26%، لتصل إلى 2332.96 دولارًا للأوقية.

في الوقت نفسه، ارتفعت الأسعار الفورية لمعدن الفضة بنسبة 0.33% إلى 29.59 دولارًا للأوقية، وتراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.15% عند 991.34 دولارًا للأوقية، في حين زاد سعر البلاديوم الفوري بنسبة 1.05%، ليسجل 926.41 دولارًا للأوقية.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الدولار -الذي يرصد أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسة - بنسبة 0.15%، ليصل إلى 104.26 نقطة.