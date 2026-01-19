الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية مع تصاعد التوترات التجارية بسبب غرينلاند

شفق نيوز- متابعة

سجلت أسعار الذهب والفضة، اليوم الاثنين، مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بتزايد الإقبال على أصول الملاذ الآمن، في ظل تصاعد التوترات التجارية عقب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية إضافية على دول أوروبية على خلفية الخلاف حول غرينلاند.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.5% ليصل إلى 4663.37 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 03:35 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4689.39 دولارًا، كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي لشهر شباط بنسبة 1.6% لتسجل 4669.90 دولارًا للأونصة.

وجاء هذا الارتفاع في أعقاب تصريحات ترمب التي تعهد فيها بفرض موجة متصاعدة من الرسوم الجمركية على الحلفاء الأوروبيين في حال عدم السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية جديدة ودفع المستثمرين نحو الذهب والمعادن الثمينة.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية والدولار، مع تحول واسع النطاق في الأسواق العالمية نحو الأصول الآمنة، وسط تنامي حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وسجلت الفضة قفزة قوية، إذ ارتفع سعرها الفوري بنسبة 3.3% ليبلغ 92.93 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا عند 94.08 دولارًا.

كما ارتفعت أسعار المعادن الثمينة الأخرى، حيث صعد البلاتين بنسبة 0.9% ليصل إلى 2348.32 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.5% مسجلاً 1808.46 دولارات للأونصة.