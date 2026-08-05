الذهب والفضة يرتفعان وسط ضعف الدولار وترقب بيانات الوظائف الأميركية

شفق نيوز - بغداد / أربيل

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء، مدعومة بضعف الدولار الأميركي وانخفاض أسعار النفط، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف الأميركية لتقييم مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 4127.04 دولاراً للأوقية، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.8% إلى 4184.40 دولاراً للأوقية.

وساهم تراجع الدولار في زيادة جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى، كما عزز انخفاض أسعار النفط التوقعات بانحسار الضغوط التضخمية، الأمر الذي قد يؤثر في قرارات أسعار الفائدة.

وقال كبير محللي الأسواق في شركة OANDA، كيلفن وونغ، إن استمرار تراجع التوترات الجيوسياسية قد يدعم أسعار الذهب، نظراً للعلاقة بين تحركات النفط وتوقعات التضخم العالمية.

وارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.9% إلى 60.64 دولاراً للأوقية، كما صعد البلاتين بنسبة 1.4% إلى 1758.35 دولاراً، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1365.62 دولاراً للأوقية.