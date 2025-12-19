الذهب والفضة يحومان قرب مستوى قياسي

شفق نيوز - اربيل

اقترب سعر الذهب والفضة من مستوى قياسي، بعدما عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع الرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة، في حين كان سعر البلاتين قريباً من أعلى مستوى له في 17 عاماً.

وتداول المعدن النفيس قرب 4330 دولاراً للأونصة، متجهاً نحو تحقيق مكسب أسبوعي ثانٍ على التوالي، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

وأظهرت بيانات صدرت يوم أمس الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة سجل أبطأ وتيرة ارتفاع منذ مطلع عام 2021، ما عزز مبررات خفض تكاليف الاقتراض، وهو عامل داعم للمعادن النفيسة التي لا تدر عائداً.

غير أن أحدث تقرير للتضخم شابته تشوهات ناجمة عن إغلاق حكومي قياسي استمر ستة أسابيع وانتهى الشهر الماضي.

ومنذ أن نفّذ الاحتياطي الفيدرالي خفضه الثالث على التوالي لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي، اتسم موقفه بالغموض بشأن وتيرة التيسير النقدي في المرحلة المقبلة.

ويُسعّر المتعاملون حالياً احتمالاً بنحو 25% لخفض أسعار الفائدة في يناير، في حين يدعو الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى خفض حاد لأسعار الفائدة خلال العام المقبل.

كما تلقى الذهب دعماً هذا الأسبوع من تصاعد التوترات في فنزويلا، حيث أمر ترمب بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، ما زاد الضغوط على كراكاس في ظل تعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.

وشهدت المعادن النفيسة موجة صعود قوية هذا العام، مع توقع أن يسجل كل من الذهب والفضة أفضل أداء سنوي لهما منذ عام 1979.

وقد تضاعف سعر الفضة بأكثر من الضعف، في حين قفز الذهب بنحو الثلثين، مدعوماً بارتفاع مشتريات البنوك المركزية وتدفقات الأموال إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالسبائك.

في المقابل، ارتفع البلاتين للجلسة السابعة على التوالي، وقد تضاعف سعره أيضاً بأكثر من الضعف هذا العام.

وجاء صعود المعدن إلى ما فوق 1980 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، في وقت تظهر فيه سوق لندن مؤشرات على تشدد المعروض، مع قيام البنوك بتخزين المعدن في الولايات المتحدة للتحوط من مخاطر الرسوم الجمركية.

كما كانت الصادرات إلى الصين قوية هذا العام، مدعومة ببدء تداول العقود الآجلة في مدينة غوانغتشو.

واستقر الذهب عند 4331.67 دولاراً للأونصة بحلول الساعة الـ 8:26 صباحاً بتوقيت سنغافورة، مرتفعاً بنحو 0.7% خلال الأسبوع. وكان قد بلغ مستوى قياسياً فوق 4381 دولاراً في أكتوبر.

كما صعدت الفضة بنسبة 0.1% إلى 65.55 دولاراً للأونصة، قرب مستوى قياسي بلغ 66.89 دولار سُجل يوم الأربعاء.

وارتفع البلاتين بنسبة 1%، كما صعد البلاديوم، في حين استقر مؤشر "بلومبرغ" الفوري للدولار.