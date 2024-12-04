الذهب مستقر وكل الأنظار تتجه إلى بيانات الوظائف الأميركية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع ترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول للحصول على مزيد من الرؤى بشأن مسار خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2644.42 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:03 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2666.40 دولارا.

ومن المقرر صدور تقرير التوظيف الأميركي في الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش، قبل تقرير الوظائف الأميركية يوم الجمعة. ومن المقرر أن يتحدث باول في وقت لاحق من اليوم فيما يتوقع أن تكون آخر تصريحاته العامة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر/كانون الأول.

قال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا، إن العامل الأساسي وراء الحركة الباهتة للذهب هو أن الأسواق توقعت دورة خفض أسعار الفائدة الأميركية الأقل عمقا في عام 2025.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 31.06 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 951.90 دولارا، وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 968.89 دولارا.