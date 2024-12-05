الذهب مستقر مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية

شفق نيوز/ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب، يوم الخميس، مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف في الولايات المتحدة التي من المتوقع أن تقدم المزيد من الرؤى بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 03:26 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 2647.17 دولارا للأوقية (الأونصة).

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 2671.10 دولارا.

وقال برايان لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال في سنغافورة "من المرجح أن تظل أسعار الذهب حول هذه المستويات مع ميل نزولي على الأقل حتى (نهاية) ديسمبر".

ويأتي تقرير الرواتب يوم الجمعة في أعقاب بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر، والتي من المتوقع صدورها الأسبوع المقبل.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 31.21 دولارا للأوقية، واستقر البلاتين عند 941.58 دولارا واستقر البلاديوم عند 977.31 دولارا.