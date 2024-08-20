الذهب مستقر مع انتظار المستثمرين لمزيد من إشارات الاحتياطي الفيدرالي

شفق نيوز/ استقر الذهب بالقرب من أعلى مستوى قياسي له، يوم الثلاثاء ،مع انتظار المستثمرين محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ورئيسه جيروم باول .

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2500.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:54 بتوقيت جرينتش، ليتداول عند مستوى أقل قليلا من أعلى مستوى على الإطلاق عند 2509.65 دولارات للأوقية الذي سجله يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى 2537.70 دولارا.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 20% حتى الآن هذا العام وسط تفاؤل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، وشراء قوي من البنوك المركزية وطلب على الملاذ الآمن نابع من التوترات في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة المتبقية لعام 2024.

من بين المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.8٪ إلى 29.25 دولارًا للأوقية. وارتفع البلاتين 0.6% إلى 958.95 دولاراً، وهبط البلاديوم 0.8% إلى 924.75 دولاراً.