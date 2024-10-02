الذهب مستقر مع ارتفاع الدولار مقابل الطلب على الملاذ الآمن

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، مما عوَّض جزئياً الطلب على الملاذ الآمن، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بينما ينتظر المستثمرون بيانات أميركية لمزيد من الإشارات الاقتصادية.

واستقر الذهب الفوري عند 2659.79 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 03:25 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه بأكثر من 1 في المائة، خلال الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 في المائة إلى 2680.90 دولاراً.

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في "سيتي إندكس": إن "الذهب استفاد من الطلب على الملاذ الآمن، خلال جلسة متقلبة، يوم الثلاثاء. ما لم تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط أكثر، أتوقع أن يظل الذهب دون أعلى مستوياته القياسية، ويوفر ظروف تداول متقلبة بينما ننتظر البيانات".

واستقر سعر الفضة الفوري عند 31.4 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 1.2 في المائة إلى 997.30 دولاراً، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.6 في المائة إلى 1010.35 دولارات.