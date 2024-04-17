الذهب مستقر بعد صعوده إلى مستويات قياسية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب ، يوم الأربعاء، بعد صعودها إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي، حيث عوض الطلب على الملاذ الآمن الذي تغذيه المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط جزئيا الضغوط الناجمة عن ارتفاع عوائد الدولار الأمريكي وسندات الخزانة.

وتماسك سعر الذهب الفوري عند 2381.68 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:37 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولاراً يوم الجمعة. ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4% إلى 2397.70 دولاراً.

وأثارت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة تساؤلات حول احتمالات خفض أسعار الفائدة هذا العام، حيث تراجعت العديد من شركات الوساطة العالمية عن توقعاتها بأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر من يونيو.

أغلقت الأسهم الأمريكية بشكل متباين يوم الثلاثاء حيث بدد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول آمال المستثمرين في تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة هذا العام.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 28.16 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 953.75 دولارا وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1017.58 دولارا.