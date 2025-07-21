الذهب مستقر بانتظار تحديثات التجارة الأمريكية وقرار الفائدة

شفق نيوز- متابعات

لم تشهد أسعار الذهب تغيراً يُذكر يوم الاثنين، مع ترقّب المستثمرين للتطورات في محادثات التجارة الأمريكية، وانتظارهم لمحفزات محتملة لتحريك السوق، من بينها اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر الأسبوع المقبل.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3,352.19 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:50 بتوقيت غرينتش، كما استقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 3,358.70 دولاراً.

ويتابع المستثمرون تطورات المفاوضات التجارية قبيل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأول من أغسطس/آب، في وقت أعرب فيه وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

والأسبوع الماضي، قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، إنه لا يزال يعتقد أن على البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية المرتقب.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 38.22 دولاراً للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.3% إلى 1425.11 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1243.47 دولاراً.