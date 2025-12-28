الذهب أكثر أماناً من العملات الأخرى في العراق

شفق نيوز- بغداد

أكد المستشار المالي لرئيس الوزاء، مظهر محمد صالح، يوم الأحد، أن الذهب يعتبر أكثر أماناً من العملات الأخرى ضمن سلة الاحتياطيات.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "التنويع في الاحتياطيات الأجنبية يقوم على توزيع الأصول بين مختلف العملات الدولية والذهب، وفق المعايير الدولية المعتمدة التي ترتبط بهيكل ومناطق التجارة العالمية.

وأضاف المستشار الحكومي، أن الذهب يبقى الملاذ الآمن ضمن سلة الاحتياطيات، بوصفه صمّام أمان يحدّ من مخاطر تقلب قيمة العملات الاحتياطية للدول.

وأشار إلى أن الحد الافتراضي للتحوّط بالذهب يقدر بنحو 9% من إجمالي الاحتياطيات، مع إمكانية تجاوز هذه النسبة أحيانًا تبعًا لحجم الاحتياطيات، وطبيعة هيكل التنويع، ومستوى المخاطر الكلية.

ويمتلك العراق احتياطي من الذهب ضمن سلة احتياطاته من العملات الاجنبية بنحو 171 طناً ويحتل المرتبة 29 عالمياً من اصل 100 دولة مدرجة في المجلس العالمي للذهب بأكثر احتياطيات من الذهب.