الذهب قرب أدنى مستوياته في 3 أسابيع بعد بيانات أمريكية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، يوم الخميس، بعدما أدت زيادة أكبر من المتوقع في وظائف القطاع الخاص الأمريكي في يوليو / تموز لتعزيز الرهانات على مزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة ودفعت الدولار وعوائد السندات للارتفاع.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1935.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:10 بتوقيت جرينتش ليظل قرب أدنى مستوياته منذ 12 يوليو / تموز المسجل في الجلسة الماضية.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1970.90 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في أربعة أسابيع وسجلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها منذ نوفمبر / تشرين الثاني يوم أمس الأربعاء بعدما أظهرت بيانات نمو وظائف القطاع الخاص الأمريكي 324 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وانخفضت الفضة في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.72 دولارا للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 917.74 دولارا.

وسجل المعدنان أدنى مستوياتهما منذ حوالي ثلاثة أسابيع.

وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1237.19 دولارا للأوقية.