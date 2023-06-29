الذهب يبقى عند أدنى مستوى في 4 أشهر

شفق نيوز/ ظلت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في حوالي أربعة أشهر، الخميس، بعدما ترك جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الباب مفتوحا أمام رفع أسعار الفائدة مجددا بهدف كبح جماح التضخم.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.25 بالمئة إلى 1912.19 دولارا للأونصة بحلول الساعة 0123 بتوقيت غرينتش.

وكان المعدن النفيس قد انخفض أمس الأربعاء أدنى مستوياته منذ منتصف مارس عند 1902.69 دولار للأونصة.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة لتسجل 1920.50 دولارا للأونصة.

واستقر مؤشر الدولار دون تغير يذكر.

وقال باول إن من المرجح رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين وتوقع ألا يتراجع التضخم إلى مستوى اثنين بالمئة المستهدف قبل عام 2025.

وبحسب خدمة فيدووتش التابعة لشركة سي.إم.إي، يتوقع المستثمرون الآن بنسبة 81 بالمئة رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تراجع الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 22.86 دولارا للأوقية بينما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 916.73 دولارا، وقفز البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1261.66 دولارا بعدما هبط لأدنى مستوياته في أربع سنوات ونصف السنة في الجلسة الماضية.