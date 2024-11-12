الذهب قرب أدنى مستوى في شهر قبل بيانات امريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب قليلا الثلاثاء، لكنها ظلت تحوم حول أدنى مستوى في شهر، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة.

بحلول الساعة 01:55 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2624.17 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل الاثنين، أدنى مستوياته منذ 10 تشرين الأول. وزات العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5% إلى 2630.10 دولارا.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر مع استمرار التداولات المراهنة على سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وستركز السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر تشرين الأول المقرر صدورها الأربعاء، ومؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية الخميس، تليها مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة في المعاملات الفورية لتستقر عند 30.70 دولارا للأوقية. وهبط البلاتين بنحو 0.2% إلى 962.80 دولارا فيما استقر البلاديوم عند 980.34 دولارا.