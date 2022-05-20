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الذهب في طريقه لأول ارتفاع في 5 أسابيع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-20T07:10:39+0000
الذهب في طريقه لأول ارتفاع في 5 أسابيع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف أبريل نيسان إذ أدى تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عقدين والمخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي إلى إحياء الطلب على سبائك الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1845.71 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0556 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1844.30 دولارا للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب المسعر بالدولار بنحو 1.9 بالمئة هذا الأسبوع مع تراجع العملة الأمريكية فيما ستكون أول خسارة أسبوعية تمنى بها في سبعة أسابيع.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.5 بالمئة إلى 22 دولارا للأونصة، وزات بنحو 4.4 بالمئة هذا الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 963.49 دولارت وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 2034.63 دولار توكلاهما في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2.5 بالمئة و4.5 بالمئة على التوالي.

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