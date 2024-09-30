أسعار الذهب والفضة تتأثر بارتفاع الدولار وتوقعات الفائدة

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، لكنها ظلت قريبة من الذروة القياسية التي بلغتها الأسبوع الماضي، مما وضع السبائك على المسار الصحيح لتحقيق أفضل ربع سنوي لها في أكثر من ثماني سنوات، بعد قرار خفض أسعار الفائدة الأميركية الضخم، وتوقعات بخفض آخر كبير في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 2653.38 دولارا للأوقية (الأونصة)، ابتداءً من الساعة 04:04 بتوقيت غرينتش؛ بسبب ارتفاع الدولار الأميركي، الذي يجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كيه سي إم تريد»: «لا يزال الذهب يبدو مستعداً لارتفاع محتمل إلى 2700 دولار، إذا كانت بيانات سوق العمل، هذا الأسبوع، متوافقة مع إمكانية تخفيف 75 نقطة أساس أخرى من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، بحلول نهاية العام».

وفي المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 0.4 في المائة إلى 31.49 دولارا للأوقية، بعد أن بلغ ذروته في 12 عاماً،

ومن المقرر أن يسجل ارتفاعاً ربع سنوي بنسبة 8 في المائة. وانخفض البلاتين 0.1 في المائة إلى 999.35 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1012.50 دولار للأوقية. ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب ربع سنوية.