الذهب في بغداد وأربيل.. تعرف على أسعار اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 622 ألف دينار، وسعر الشراء 618 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 592 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 588 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 620 ألف دينار و630 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي تراوح بين 290 ألفاً و600 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت استقراراً حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 بيع 715 ألف دينار، وعيار 21 بيع 625 ألف دينار، وعيار 18 بيع 535 ألف دينار.