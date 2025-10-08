الذهب في العراق يحلق عالياً وسط الصعود العالمي التاريخي

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،اليوم الاربعاء( 8 تشرين الأول 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 805 آلاف دينار، وسعر الشراء 801 الف دينار، فيما سجلت اسعار امس الثلاثاء 785 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 775 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 771 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 805 الاف و815 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 775 الفا و 785 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ عيار 22 بيع 860 ألف دينار، وعيار 21 بيع 820 الفا، وعيار 18 بيع 703 آلاف دينار.

يأتي هذا في وقت واصل الذهب ارتفاعه التاريخي بالاسواق العالمية، متجاوزًا حاجز 4000 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى، بدعم من تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 4011.18 دولارًا للأوقية بحلول الساعة الـ 03:00 بتوقيت غرينتش، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.7% لتبلغ 4033.40 دولارًا للأوقية.

ويُعتبر الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطراب، وقد ارتفع سعره الفوري بنسبة 53% منذ بداية العام، بعد مكاسب بلغت 27% خلال عام 2024.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بمجموعة من العوامل، من بينها توقعات خفض أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، والتدفقات القوية إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة، إضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي.