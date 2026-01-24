الذهب فوق مليون دينار.. استقرار حذر ببغداد وارتفاع مستمر في أربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم السبت، في الأسواق المحلية ببغداد، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.015 مليون دينار، وسعر الشراء 1.011 مليون، وهي نفس الاسعار التي سجلتها يوم الخميس الماضي.

وأشار مراسل الوكالة إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 985 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 981 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 1.015 مليون دينار، و1.025 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 985 ألفاً و995 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل، فقد سجلت ارتفاعا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.095 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.045 مليون، وعيار 18 بيع 895 ألف دينار.