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الذهب عند أعلى مستوى في 3 أسابيع مع ضعف الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-06T05:57:15+0000
الذهب عند أعلى مستوى في 3 أسابيع مع ضعف الدولار

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، حيث أدى تراجع الدولار إلى خفض تكلفة السبائك لحاملي العملات الأخرى، بينما انتظر المستثمرون دقائق من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتوضيح السياسة النقدية.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلى 1798.46 دولارًا للأونصة اعتبارًا من 03:15 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 17 يونيو/ حزيران.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1798.10 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار 0.1 بالمئة مبتعداً أكثر عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر سجله الأسبوع الماضي.

وارتفعت الفضة 0.5٪ إلى 26.58 دولارًا للأونصة، وزاد البلاديوم 0.3٪ إلى 2821.85 دولارًا ، وارتفع البلاتين 1٪ إلى 1108.52 دولارًا.

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