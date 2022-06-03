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الذهب عند أعلى مستوى في شهر مع تراجع الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-03T06:05:40+0000
الذهب عند أعلى مستوى في شهر مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في شهر يوم الجمعة مع تراجع الدولار، الأمر الذي وضع المعدن النفيس على مسار تسجيل ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

وبحلول الساعة 0214 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1871.28 دولارا للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ التاسع من مايو أيار. وارتفعت أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة هذا الأسبوع.

كما قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1874.50 دولارا للأوقية.

وانخفض الدولار ليصبح الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة يوم الخميس بدعم من تراجع الدولار وبيانات كشفت أن الأجور في القطاع الخاص الأمريكي زادت بأقل من المتوقع في الشهر الماضي.

ومن الممكن أن تدعم مؤشرات على أزمة اقتصادية الطلب على الذهب الذي يعتبره المستثمرون من أصول الملاذ الآمن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.39 دولارا للأوقية، وسجلت زيادة بنسبة 1.4 بالمئة هذا الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1024.57 دولار للأوقية وصعد بنحو 7.4 بالمئة هذا الأسبوع وهي أعلى زيادة منذ مايو أيار 2021.

وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2064.20 دولارا للأوقية.

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