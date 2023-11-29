الذهب عند ذروة 7 أشهر تقريبا مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ لامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر تقريبا، يوم الأربعاء، بفضل انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع تزايد ثقة المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل.

وبحلول الساعة 06:32 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2044.69 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الخامس من مايو أيار. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.3 بالمئة إلى 2045.30 دولارا للأوقية.

وانخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ينصب اهتمام المستثمرين الآن على أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المعدلة للربع الثالث المقرر صدورها يوم الأربعاء، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسية، وهي مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي، يوم الخميس.

ووصل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، ويوشك المؤشر على تسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام.

وهبط العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين عند 4.2629 بالمئة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.96 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 936.78 دولارا، في حين ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1056.62 دولارا للأوقية.