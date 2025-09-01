الذهب عند ذروة 4 أشهر والفضة في أعلى مستوى لأول مرة منذ 2011

شفق نيوز– متابعة

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً، اليوم الاثنين، لتبلغ أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر، بدعم من تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر، ما عزز جاذبية المعدن النفيس، كما قفزت الفضة فوق 40 دولاراً للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من 14 عاماً.

وبحلول الساعة 02:38 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 3470.69 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 23 نيسان/أبريل، فيما صعدت العقود الآجلة الأميركية تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.8% إلى 3543.70 دولاراً.

كما تقدمت الفضة 1.6% لتسجل 40.31 دولاراً للأوقية، وهو المستوى الأعلى منذ أيلول/سبتمبر 2011.

وجاء هذا الصعود بعد بيانات أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات، ما عزز التقديرات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة.

ويركز المستثمرون حالياً على بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية المقرر صدورها يوم الجمعة المقبل، والتي يُتوقع أن تحدد حجم خفض الفائدة لاحقاً هذا الشهر.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.9% إلى 1376.95 دولاراً للأوقية، بينما صعد البلاديوم 0.8% إلى 1118.12 دولاراً للأوقية.