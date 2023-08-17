الذهب عند أدنى مستوى في 5 أشهر مع صعود الدولار

شفق نيوز/ لامست أسعار الذهب أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، يوم الخميس، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات اقتصادية قوية في الآونة الأخيرة عززت التوقعات بأن يستمر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد سياسته النقدية.

وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1891.70 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:41 بتوقيت جرينتش مسجلا أدنى مستوياته منذ 15 مارس / آذار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1921.80 دولاراً للأوقية.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يوليو / تموز أن "معظم" صانعي السياسة بالبنك لا يزالون يعطون الأولوية لمكافحة التضخم في حين أشار "بعض المشاركين" إلى المخاطر الاقتصادية لرفع أسعار الفائدة أعلى من اللازم.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها في عشرة أشهر مما دفع الدولار لأعلى مستوياته منذ منتصف يونيو / حزيران وأبعد المستثمرين عن الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.42 دولاراً للأوقية بينما استقر البلاتين عند 882.50 دولاراً بعدما لامس أدنى مستوياته منذ أكتوبر/ تشرين الأول. وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1205.70 دولاراً.