الذهب ثابت قرب أعلى مستوى قياسي وسط مخاوف من رسوم ترامب

شفق نيوز/ حافظ سعر الذهب على مستوياته القريبة من أعلى مستوى قياسي له، حيث عززت المخاوف من تأثيرات تعريفات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الطلب عليه كملاذ آمن.

وتم تداول الذهب عند مستوى أقل بنحو 10 دولارات من أعلى مستوى قياسي له يوم الخميس عند 3,057.49 دولار للأونصة، مما يجعله في طريقه لتحقيق المكاسب الأسبوعية الثالثة على التوالي.

وتسببت مخاوف متزايدة بشأن تصعيد الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، في حالة جديدة من عدم الاستقرار في الأسواق.

واستفاد المعدن النفيس من استعداد البيت الأبيض للإعلان عن موجة جديدة من التعريفات الجمركية في 2 أبريل، رغم أن نطاقها الدقيق لا يزال غير واضح.

وارتفع الذهب بنسبة 16% هذا العام، محققاً 15 مستوى قياسياً جديداً في 2025، مما يمدد مكاسبه القوية من العام الماضي، مع بحث المستثمرين عن الأمان.

كما عززت النزاعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا من جاذبية المعدن. ورفعت عدة بنوك كبرى توقعاتها لأسعار الذهب في الأسابيع الأخيرة، حيث توقعت مجموعة "ماكواري" أن يصل إلى 3,500 دولار للأونصة.

ولا تزال معنويات المستثمرين في الولايات المتحدة هشة، رغم أن التقارير الصادرة يوم الخميس أظهرت أن مبيعات المنازل القائمة فاقت التوقعات، بينما جاءت طلبات إعانة البطالة الأولية متماشية مع التوقعات، مما يشير إلى قوة سوق العمل.

وقد دفع ذلك المستثمرين إلى التفكير في مسار التيسير النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أبقى صانعو السياسات أسعار الفائدة من دون تغيير يوم الأربعاء، وأشاروا إلى توقعات بنمو أبطأ وتضخم أعلى هذا العام.

لا يزال متداولو السندات واثقين من أن الفيدرالي سيواصل خفض أسعار الفائدة في 2025. وعادة ما تعزز تكاليف الاقتراض المنخفضة جاذبية الذهب غير المرتبط بعوائد الفائدة.

وكان سعر الذهب الفوري مستقراً عند 3,046.97 دولار للأونصة بحلول الساعة 8:04 صباحاً في سنغافورة.

كما استقر مؤشر بلومبرغ للدولار بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% يوم الخميس، في حين تراجع سعر الفضة، وظلت أسعار البلاتين مستقرة، بينما ارتفع البلاديوم بشكل طفيف.