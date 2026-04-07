الذهب ثابت فوق مليون دينار رغم تفاوت الأسعار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية ببغداد بشكل طفيف، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.025 مليون دينار، وسعر الشراء 1.021 مليون، فيما سجلت يوم أمس الاثنين البيع 1.020 مليون دينار .

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 995 ألفاً، وبلغ سعر الشراء 991 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 1.025 و1.035 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 995 ألف دينار 1.005 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت استقرارا ،حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 1.069 مليون دينار، وعيار 21 سعر بيع 1.021 مليون، و عيار 18 سعر بيع 875 ألف دينار.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيه سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.