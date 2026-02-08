الذهب ثابت فوق المليون مع صعود الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الأحد، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.044 مليون دينار، وسعر الشراء 1.040 مليون دينار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس السبت.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.014 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.010مليون دينار .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 1.045 مليون دينار، و 1.055 مليون، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.015 مليون دينار و 1.025 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا طفيفا ،حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.150 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.098 مليون، وعيار 18 بيع 942 ألف دينار.

هذا وشهدت أسعار الدولار، مقابل الدينار العراقي ارتفاعا، صباح اليوم، في أسواق بغداد، وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 149950 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت امس السبت 149850 ديناراً لكل 100 دولار.