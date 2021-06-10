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الذهب العراقي يعاود الهبوط في الأسواق المحلية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-10T09:04:40+0000
الذهب العراقي يعاود الهبوط في الأسواق المحلية

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الخميس (10حزيران 2021).

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، انخفضت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 391500 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 387500 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 361.5 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 357.5 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 392 الفاً و 400 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 365 الفاً و 370 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

وعزا أصحاب صاغة الذهب تراجع الذهب على الرغم من ارتفاع سعر الدولار إلى انخفاض اونصة الذهب عالميا والتي بلغت أقل من 1900 دولار للاوقية.

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